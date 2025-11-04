Путин: корабль НАТО присутствовал в зоне испытаний "Буревестника"

Глава государства отметил, что по дальности полета "Буревестник" превзошел все известные в мире ракетные системы

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Разведывательный корабль НАТО находился в зоне испытаний крылатой ракеты "Буревестник" 21 октября, и Россия не мешала его работе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".

Читайте также

"Пусть посмотрят". Путин наградил разработчиков "Буревестника" и "Посейдона"

Глава государства отметил, что по дальности полета "Буревестник" превзошел все известные в мире ракетные системы. При этом у "Буревестника" высокая точность поражения цели.

"Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний "Буревестника" 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят", - сказал российский лидер.

26 октября президент России сообщил о завершении решающих испытаний "Буревестника". По его словам, предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены.

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в России разработана малогабаритная ядерная энергоустановка, которую можно использовать в крылатой ракете, за счет чего та получит практически неограниченную дальность. Как отмечал президент, ракета будет низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть.