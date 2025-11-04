Путин: установки, как на "Посейдоне", помогут в добыче ископаемых в сложных условиях

Их можно будет использовать на арктическом шельфе, отметил президент РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Ядерные установки, используемые в "Буревестнике" и на "Посейдоне", могут использоваться в том числе и для добычи полезных ископаемых в экстремальных условиях. На это указал президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии награждения в Кремле разработчиков этих вооружений.

"Малые габариты, вес и объем созданных ядерных установок, их безопасность и надежность позволяют гибко использовать их в создании источников энергии для добычи полезных ископаемых в труднодоступных районах, включая арктический шельф", - отметил он.

Путин добавил, что технология может использоваться и "для обеспечения светом и теплом отдаленных территорий и населенных пунктов, повышения эффективности подводных экспедиций при исследовании Мирового океана".