Путин: разработка "Буревестника" и "Посейдона" имеет историческое значение

Влияние оказано на весь ХХI век, подчеркнул президент

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Разработка крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" имеет историческое значение для России на весь ХХI век. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков вооружений в Кремле.

Президент подчеркнул, что результат, которого добились разработчики "Буревестника" и "Посейдона", имеет значение для всего народа, стратегического паритета и обеспечения безопасности на десятки лет вперед. Путин отметил, что процессы создания "Буревестника" и "Посейдона" тесно связаны. Технологии, используемые в них, технологические новации дополняют друг друга и во многом уникальны, добавил он.