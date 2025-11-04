Путин: "начинку" "Буревестника" будут применять в суперкомпьютерах

Также ее можно использовать при развитии цифровой инфраструктуры, сообщил президент

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Электронно-компонентная база "Буревестника" и "Посейдона" может использоваться и при создании суперкомпьютеров. Это отметил президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии награждения в Кремле разработчиков этих вооружений.

"Что касается компонентной базы, электронной "начинки" "Буревестника" и "Посейдона", то они будут применяться при создании мощных компьютеров, при развитии цифровой инфраструктуры, систем управления и связи", - указал глава государства.