Путин: инженеры выполнили все планы РФ по вооружениям

Кроме того, они создали колоссальный задел на будущее, указал президент

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российские инженеры-оружейники и рабочие смогли выполнить все планы по вооружениям для армии России. Кроме того, они создали колоссальный задел на будущее, указал президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии награждения в Кремле разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".

Читайте также

"Пусть посмотрят". Путин наградил разработчиков "Буревестника" и "Посейдона"

"Все наши планы выполняются, - подчеркнул верховный главнокомандующий. - Они выполняются благодаря таким людям, как вы, вашим коллегам, коллективам конструкторских бюро, промышленных предприятий, научных центров, благодаря рабочим, инженерам, ученым, преподавателям наших университетов - настоящим патриотам, которые верно служат Отечеству и нашему народу".

"Создан огромный задел на будущее, и мы будем обязательно идти вперед, - подчеркнул Путин. - Я знаю, что вы такую работу уже ведете. Не только в планах, но и в ваших расчетах, чертежах, на испытательных стендах и полигонах [создаете] новое поколение вооружений и техники".