Путин: Россия никому не угрожает и развивает ядерный потенциал

Президент РФ отметил, что Россия поступает, как и заявляла прежде

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россия, развивая свой ядерный потенциал, поступает, как и заявляла прежде. Страна никому не угрожает, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии награждения в Кремле разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".

Читайте также

"Пусть посмотрят". Путин наградил разработчиков "Буревестника" и "Посейдона"

"Наша страна никому не угрожает. Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал, развивает свой стратегический потенциал", - указал глава государства.

"Все, о чем мы сейчас говорим, - это давно анонсированная работа", - подчеркнул Путин.