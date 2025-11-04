Путин анонсировал новое поколение крылатых ракет с ядерными двигателями

Глава государства обратил внимание на мощные сверхмалые ядерные реакторы "Буревестника"

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россия ведет работу над новым поколением крылатых ракет с ядерными двигателями - в перспективе они станут гиперзвуковыми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".

Читайте также

"Пусть посмотрят". Путин наградил разработчиков "Буревестника" и "Посейдона"

Глава государства обратил внимание на мощные сверхмалые ядерные реакторы "Буревестника". Запуск в работу измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки.

"На основе подобных энергетических установок уже создается новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми", - сказал российский лидер.

"Мы недавно это с некоторыми из находящихся в этом зале коллег обсуждали", - добавил Путин.

Гиперзвуковая скорость значительно превосходит скорость звука в атмосфере. Гиперзвук начинается с 4,5 Маха. Один Мах - это 300 м/с, или 1 000 км/ч.

О "Буревестнике"

26 октября президент России сообщил о завершении решающих испытаний "Буревестника". По его словам, предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены.

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в России разработана малогабаритная ядерная энергоустановка, которую можно использовать в крылатой ракете, за счет чего та получит практически неограниченную дальность. Как отмечал президент, ракета будет низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть.

По результатам голосования на сайте Минобороны России ракета получила название "Буревестник". Это был первый в истории России прецедент, когда название для оружия выбиралось общенародным голосованием. Ранее его определяли военные.

Разработка ракеты была начата после выхода США в декабре 2001 года из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности, предотвращение любой агрессии в отношении России и ее союзников, подчеркивали в Минобороны РФ. В Пентагоне признавали, что ракета "Буревестник" способна дать возможность наносить удары с практически любого вектора "благодаря своей чрезвычайной дальности и автономности".