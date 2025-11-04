Путин: технологии "Буревестника" и "Посейдона" помогут создать станцию на Луне

Применение новых отечественных технологий и материалов поможет при реализации целого приоритетных национальных проектов и программ, отметил президент РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Технологии "Буревестника" и "Посейдона" помогут в создании перспективной станции на Луне. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, награждая разработчиков.

Президент заявил, что применение новых отечественных технологий и материалов позволит добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и во многих гражданских отраслях. Он уточнил, что это будет реализовано в рамках приоритетных национальных проектов и программ, в том числе в малой янерной энергетике при создании энергоустановок для арктической зоны и освоения космоса. Также он добавил, что эти разработки включают создание энергоустановки для космического энерготранспортного корабля, предназначенного для перевозки тяжелых грузов и над которым ведется работа, а также для перспективной станции на Луне.