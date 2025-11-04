Путин: серийное производство "Орешника" уже идет

Планы по созданию перспективных систем вооружения выполняются, указал президент

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин упомянул начало серийного производства комплекса "Орешник" среди прочих успехов российских оружейников. Глава государства выступил с речью на торжественной церемонии награждения в Кремле разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".

"Все наши планы по созданию перспективных систем вооружения, по развитию оборонно-промышленного комплекса, по обеспечению армии и флота России современной техникой и вооружениями выполняются", - отметил верховный главнокомандующий и выделил "создание и постановку на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард".

"Мы создали и поставили на дежурство, приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности "Орешник", - добавил Путин. - Оснастили наши межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты подводных лодок современными комплексами средств преодоления ракетной обороны".

"Наконец, у России появляются и крылатые ракеты неограниченной дальности - "Буревестник", - и беспилотный подводный аппарат "Посейдон" с ядерными энергетическими установками", - добавил глава государства.