Путин: по дальности полета "Буревестник" превзошел все ракетные системы

У ракеты высокая точность поражения цели, добавил президент

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Крылатая ракета неограниченной дальности с ядерным двигателем "Буревестник" по дальности полета превосходит все другие известные системы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".

Читайте также

"Пусть посмотрят". Путин наградил разработчиков "Буревестника" и "Посейдона"

"По дальности полета "Буревестник", как известно, превзошел все известные в мире ракетные системы. У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время", - сказал он.

26 октября президент России сообщил о завершении решающих испытаний "Буревестника". По его словам, предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что ракета в ходе испытаний находилась в воздухе около 15 часов и преодолела расстояние в 14 тыс. км.

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в России разработана малогабаритная ядерная энергоустановка, которую можно использовать в крылатой ракете, за счет чего та получит практически неограниченную дальность. Как отмечал президент, ракета будет низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть.