Путин: "Сармат" встанет на боевое дежурство в 2026 году
Редакция сайта ТАСС
18:35
обновлено 18:43
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" встанет на боевое дежурство в ВС РФ уже в 2026 году. Об этом объявил на торжественной церемонии награждения в Кремле разработчиков "Буревестника" и "Посейдона" президент РФ Владимир Путин.
"В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем - уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат", - поделился верховный главнокомандующий.