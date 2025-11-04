Путин: "Сармат" встанет на боевое дежурство в 2026 году

В 2025 году ракета встанет на опытно-боевое дежурство

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" встанет на боевое дежурство в ВС РФ уже в 2026 году. Об этом объявил на торжественной церемонии награждения в Кремле разработчиков "Буревестника" и "Посейдона" президент РФ Владимир Путин.

"В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем - уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат", - поделился верховный главнокомандующий.