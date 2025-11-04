Путин: в "Буревестнике" и "Посейдоне" используют только отечественные материалы

Благодаря широкой кооперации создали "настоящую сокровищницу новых материалов", поделился президент

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что разработчики "Буревестника" и "Посейдона" создали "настоящую сокровищницу новых материалов", все используемые в этих новейших вооружениях технологии, компоненты и материалы исключительно отечественные.

"Отмечу, это особенно важно, что в "Буревестнике" и "Посейдоне" используются только отечественные материалы. Благодаря широкой кооперации, а это тысячи и тысячи людей, специалистов, создана настоящая сокровищница новых материалов, технологий, беспилотных, программных и цифровых решений, элементов компонентной базы", - сказал Путин на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".