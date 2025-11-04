Путин: "Посейдон" кратно быстрее всех современных надводных кораблей

Передовые материалы, узлы и компоненты, которые обеспечили высокую скорость и большую глубину погружения аппарата, отметил президент РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" может двигаться в разы быстрее, чем все современные надводные корабли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".

Он заявил, что создателям "Посейдона" пришлось решать специфические задачи управления, разработав для этого комплекса передовые материалы, узлы и компоненты, что обеспечило аппарату большую глубину погружения до 1 тыс. м и скорость, многократно превышающую скорость всех современных надводных кораблей.

"Посейдон" - это безэкипажное подводное изделие с ядерной энергетической установкой. О его успешных испытаниях Путин объявил на прошлой неделе. По словам президента, "Посейдон" значительно превышает по мощности самую перспективную ракету межконтинентальной дальности "Сармат", а способов перехвата этого оружия не существует.