Эксперт Коротченко: визит постпреда США в Киев не изменит ход урегулирования

Игорь Коротченко пояснил, что визит американских должностных лиц на Украину является обыденным явлением

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Визит постпреда США при НАТО Мэтью Уитэкера в Киев и его встреча с Владимиром Зеленским вряд ли изменит позицию Украины и Запада и не несет для России позитивных сигналов. Такое мнение высказал ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее Уитэкер на встрече с Зеленским в Киеве заявил, что конфликту на Украине нужно положить конец.

"Учитывая, что господин Уитэкер ранее отметился рядом антироссийских заявлений, полагаю, что его визит и переговоры в Киеве не несут особых позитивных сигналов с точки зрения интересов Российской Федерации", - подчеркнул Коротченко.

Коротченко пояснил, что визит американских должностных лиц в Киев является обыденным явлением. Кроме того, добавил он, продолжаются поставки Украине американских вооружений, пусть и за счет европейского бюджета.

"Не думаю, что Запад в настоящее время намерен отказаться от участия в украинском конфликте и завершить его на приемлемых для России условиях", - подытожил аналитик.