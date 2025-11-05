Сержант Айкин, рискуя жизнью, сбил два БПЛА ВСУ из штатного оружия

Благодаря профессиональным действиям и мужеству военного удалось избежать потерь среди личного состава и не допустить уничтожения орудия ВС РФ

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Гвардии сержант Петр Айкин отразил атаку беспилотников ВСУ, сбив из штатного оружия два дрона ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там рассказали, что боец руководил расчетом артиллерийского орудия, когда заметил в воздухе ударный дрон ВСУ, приближающийся позициям ВС РФ. "Гвардии сержант Петр Айкин, рискуя собственной жизнью, приступил к отражению атаки из штатного стрелкового оружия. Метким огнем Петр поразил два вражеских беспилотника, которые сдетонировали в воздухе", - отметили в ведомстве.

После этого расчет орудия сменил огневую позицию и продолжил выполнять боевую задачу. В ведомстве подчеркнули, что благодаря профессиональным действиям и мужеству сержанта удалось избежать потерь среди личного состава и не допустить уничтожения орудия.

В министерстве также рассказали о том, как штурмовая группа под руководством младшего лейтенанта Евгения Сотникова овладела опорным пунктом ВСУ. Действуя в условиях активного сопротивления со стороны противника, военнослужащий грамотно организовал управление личным составом, рассказали там. Одну группу он направил для давления с фронта на позиции ВСУ, а вторую - для обходного маневра с фланга. Отделению огневой поддержки Сотников поставил задачу подавлять вражеские огневые точки и прикрывать движение штурмовых групп.

"В ходе боя, Евгений Сотников лично корректировал действия подчиненных по радиосвязи. В результате подразделение под командованием младшего лейтенанта Евгения Сотникова овладело опорным пунктом противника и уничтожило более 10 вражеских беспилотных летательных аппаратов", - отметили в военном ведомстве.

В министерстве добавили, что после занятия позиций Сотников организовал наблюдательные посты и огневые точки, а также определил безопасный маршрут для эвакуации. Это способствовало сохранению жизней военнослужащих, получивших ранения. ВСУ попытались вернуть опорный пункт, для чего задействовали свои резервы. Младший лейтенант, используя разведывательный беспилотник, своевременно вскрыл замысел противника. Грамотное управление огнем подчиненных позволило уничтожить подкрепление ВСУ.