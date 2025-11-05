Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Мужчина 1987 года рождения получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Никитовском районе Горловки ДНР. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Поисковые группы ежедневно находят на позициях после отражения вторжения в Курской области десятки тел убитых военных ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области установило подразделение военнослужащих ВСУ, причастных к убийству двоих мирных жителей при попытке эвакуации. Известно, что пожилые мужчины были атакованы ударным БПЛА Wild Hornets, сообщили в УВД ВГА Харьковской области.

