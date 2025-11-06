РСЗО "Торнадо-Г" уничтожила укрепрайон ВСУ в Запорожской области

Боевую задачу выполнила группировка войск "Восток

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" группировки войск "Восток" уничтожил укрепленный район ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Операторы разведывательных БПЛА группировки войск "Восток" выявили перемещение подразделений противника, подвоз боеприпасов и материальных средств к укрепленному району. Координаты были переданы расчету РСЗО "Торнадо-Г", который нанес огневой удар по выявленному укрепленному району противника в Запорожской области. Удары уничтожили укрытые опорные пункты, а также живую силу ВСУ, находившиеся на позициях", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что автоматизированная система наведения и топопривязки "Торнадо-Г" обеспечила высокую точность поражения и минимизацию времени реакции от обнаружения до огневого воздействия.