На Нововоронежской АЭС устранили последствия падения БПЛА

Беспилотник столкнулся с башенной испарительной градирней действующего энергоблока № 6, произошла детонация

ВОРОНЕЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Последствия столкновения украинского БПЛА с градирней энергоблока №6 Нововоронежской АЭС полностью устранены, сообщили ТАСС в управлении коммуникаций атомной станции.

Ранее сообщалось, что в ночь с 6 на 7 октября в районе Нововоронежской АЭС техническими средствами был подавлен БПЛА Вооруженных сил Украины. После столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока № 6 произошла детонация БПЛА, которая не привела к разрушениям, но оставила на градирне темный след.

"Завершены работы по устранению последствий столкновения боевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с испарительной градирней 6 энергоблока Нововоронежской АЭС, произошедшего в ночь с 6 на 7 октября. <…> На сегодня устранены сколы покрытия, выполнены работы по восстановлению лакокрасочного покрытия поврежденного фрагмента", - цитирует управление заместителя директора по капитальному строительству Нововоронежской АЭС Владимира Озерова.

Отмечается, что проектные работы по восстановлению градирни выполнил институт "Атомэнергопроект" из Санкт-Петербурга. Градирня выполняет свои функции, а энергоблок несет нагрузку согласно диспетчерскому графику.