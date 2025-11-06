Погибший в Волгоградской области и 75 БПЛА. Последствия атаки на регионы России
Редакция сайта ТАСС
06:11
Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Мирный житель погиб в результате атаки беспилотников в Волгоградской области. На территории промзоны в Красноармейском районе Волгограда после падения обломков БПЛА возник пожар. Энергетики устраняют последствия атак украинских беспилотников на энергообъекты в Волгореченске Костромской области.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 49 БПЛА сбили над Волгоградской областью, 7 - над Республикой Крым, 6 - над Воронежской областью, 4 - над Ростовской областью, 3 - над Белгородской областью, 2 - над Орловской областью, а также по 1 - над Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областями.
Последствия
- Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Волгоградской области. Повреждения получили несколько домов, сообщил губернатор области Андрей Бочаров.
- Он добавил, что из-за падения обломков БПЛА возник пожар на территории промзоны в Красноармейском районе Волгограда. Пожарные службы приступили к тушению.
- Также в ряде районов города повреждены остекления в жилых домах и автотранспортных средств.
- Губернатор поручил организовать пункт временного размещения для обеспечения безопасности жителей в случае работы саперов.
- Энергетики устраняют последствия атак украинских беспилотников на энергообъекты в Волгореченске Костромской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Сергей Ситников в Telegram-канале.
- Он уточнил, что проводит оперативный штаб в связи с атакой БПЛА.
- По словам губернатора, все системы региона работают в штатном режиме.