Погибший в Волгоградской области и 75 БПЛА. Последствия атаки на регионы России

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Мирный житель погиб в результате атаки беспилотников в Волгоградской области. На территории промзоны в Красноармейском районе Волгограда после падения обломков БПЛА возник пожар. Энергетики устраняют последствия атак украинских беспилотников на энергообъекты в Волгореченске Костромской области.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 49 БПЛА сбили над Волгоградской областью, 7 - над Республикой Крым, 6 - над Воронежской областью, 4 - над Ростовской областью, 3 - над Белгородской областью, 2 - над Орловской областью, а также по 1 - над Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областями.

Последствия