Над регионами России сбили 75 украинских БПЛА
05:20
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили 75 украинских БПЛА над регионами России за ночь, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в военном ведомстве.
Над территорией Волгоградской области уничтожили 49 беспилотников, еще 7 сбили над Крымом, 6 - над Воронежской областью, 4 - над Ростовской, 3 - над Белгородской, 2 - над Орловской. По одному БПЛА нейтрализовали над территориями Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей.