Над регионами России сбили 75 украинских БПЛА

Беспилотники были уничтожены дежурными силами ПВО

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили 75 украинских БПЛА над регионами России за ночь, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Погибший в Волгоградской области и 75 БПЛА. Последствия атаки на регионы России

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в военном ведомстве.

Над территорией Волгоградской области уничтожили 49 беспилотников, еще 7 сбили над Крымом, 6 - над Воронежской областью, 4 - над Ростовской, 3 - над Белгородской, 2 - над Орловской. По одному БПЛА нейтрализовали над территориями Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей.