В Волгограде после падения обломков БПЛА произошел пожар
Редакция сайта ТАСС
00:58
обновлено 01:10
ВОЛГОГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Пожар возник на территории промзоны в Красноармейском районе Волгограда. Пожарные приступили к тушению возгорания, сообщил губернатор области Андрей Бочаров.
"В результате падения обломков возникло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению", - приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации главы региона.