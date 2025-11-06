В Волгограде после падения обломков БПЛА произошел пожар

Возгорание зафиксировали на территории промзоны

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Матыцин/ ТАСС, архив

ВОЛГОГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Пожар возник на территории промзоны в Красноармейском районе Волгограда. Пожарные приступили к тушению возгорания, сообщил губернатор области Андрей Бочаров.

"В результате падения обломков возникло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению", - приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации главы региона.