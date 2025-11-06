В Волгоградской области из-за атаки БПЛА погиб человек

Кроме того, несколько домов получили повреждения

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

ВОЛГОГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. В Волгоградской области в результате атаки БПЛА погиб человек, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров

"В ночь с 5 на 6 ноября система ПВО Министерства обороны России отражает массированную атаку дронов на Волгоградскую область", - говорится в сообщении Бочарова, опубликованном в Telegram-канале администрации главы региона.

По его словам, в результате террористического налета беспилотников на 24-этажный жилой дом, расположенный по улице Гаря Хохолова, 4, были повреждены балконы и выбиты стекла в соседних зданиях. Один человек, мужчина 48 лет, получил смертельные ранения от осколков.

Он добавил, что из-за падения обломков БПЛА возник пожар на территории промзоны в Красноармейском районе Волгограда. Пожарные службы приступили к тушению возгорания.

Также в ряде районов города фиксируются повреждения остекления в жилых домах и автотранспортных средств.

Губернатор поручил организовать пункт временного размещения в 10-м лицее Волгограда для обеспечения безопасности жителей в случае работы саперов.