ТАСС: солдаты бригады ВСУ в Харьковской области массово сдаются в плен

Военнослужащие украинской 159-й отдельной механизированной бригады не горят желанием воевать, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области массово сдаются в плен на Хатненском участке. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Бригада, состоящая из уголовников, дезертиров, калек, воевать желанием не горит и массово сдается в плен группировке "Север", а комбриг Александр Демчук пытается наладить дисциплину бесконечными построениями с вручением грамот", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что ради этого комбриг даже привлек свою малолетнюю дочь и заставляет ее читать на камеру заготовленные тексты ради видео в интернете.

Сдавшиеся в плен военные ВСУ также поделились с российскими бойцами телефонным номером Демчука, рассказал собеседник ТАСС.