Ударныхе БПЛА охотятся за техникой ВСУ в Днепропетровской области

Дроны ВС РФ уничтожили бронетехнику, автомобили с живой силой ВСУ и блиндажи противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА на оптоволокне группировки войск "Центр" ведут охоту за техникой и личным составом ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов на оптоволокне 6-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожили бронетехнику, автомобили с живой силой ВСУ и блиндажи неонацистов на территории Днепропетровской области", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что расчеты работают в режиме свободной охоты и устраивают дроновые засады на бронетехнику и пикапы с малыми группами пехоты ВСУ, ежедневно совершая более 20 вылетов на поражение. Операторы БПЛА с волоконно-оптической связью, благодаря качеству передачи данных, эффективно работают по блиндажам ВСУ, точно проникая в небольшие отверстия и поражая технику в наиболее уязвимые места.