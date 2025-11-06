Харьковская ВГА: ВСУ терроризируют мирных жителей при отступлении с позиций

Украинские военные грабят и уничтожают дома людей, отказавшихся от эвакуации из Харьковской области на Украину

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) грабят и уничтожают жилища мирных жителей прифронтовых территорий Харьковской области, которые отказались от эвакуации на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) региона со ссылкой на уполномоченную по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Викторию Колесник-Лавинскую.

"ВСУ репрессируют жителей, отказавшихся от эвакуации. Украинские боевики при отступлении проводят рейды по адресам проживания мирных жителей <…> в целях незаконного присвоения имеющихся у жителей драгоценностей, бытовой техники, мебели и иного имущества", - говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксированы случаи физической расправы над харьковчанами, оказавшими сопротивление боевикам киевского режима. После солдаты уничтожают их жилища, используя армейские боеприпасы.

"Они цепляются за последнюю возможность остаться на территории, запугивая жителей расправой, обвиняя их в пророссийской позиции. А люди, которые должны чувствовать свою защиту от местной власти, этой защиты не получают. Более того, местная власть курирует все происходящее", - цитирует пресс-служба слова Колесник-Лавинской.