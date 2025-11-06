В Горловке при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ пострадал мужчина

ДОНЕЦК, 6 ноября. /ТАСС/. Мирный житель Горловки Донецкой Народной Республики получил ранение в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) в поселке Хладокомбината ранен мирный житель Горловки", - написал он в своем Telegram-канале.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.