Аналитик Михайлов назвал причину убийств ВСУ жителей Купянска

Руководитель Бюро военно-политического анализа отметил, что украинские боевики не считают этих людей и земли своими

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Участившиеся инциденты с убийством мирных жителей Купянска ВСУ при помощи дронов-камикадзе обусловлены тем, что противник не считает этих людей и земли своими. Такое мнение ТАСС высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Боевики ВСУ получают приказы зачищать всех гражданских лиц, которые пытаются выбраться из "котла" в Купянске и рассказать какую-то правду о ситуации, которая протекает внутри окружения. К сожалению, для ВСУ люди, проживающие в восточных регионах Украины, не являются своими, равно как и эти земли. Противник уже давно расстался с ними в своем внутреннем понимании. ВСУ просто проводят тактику выжженной земли и убивают все живое", - заявил военный аналитик.

Михайлов подчеркнул, что из зоны СВО регулярно поступают сообщения об убийстве ВСУ собственных сослуживцев или иностранных наемников. "Они их просто добивают, в том числе используя FPV-дроны. Когда раненые могут идти и ВСУ понимают, что потеряют этих людей - их попросту возьмут в плен, то просто добивают их на расстоянии. Подобные факты постоянно всплывают на освобожденных территориях. Это нормальная практика для ВСУ", - отметил эксперт.

По словам руководителя Бюро военно-политического анализа, эти факты лишний раз подтверждают тезисы, с которых началась специальная военная операция. "Киевский режим - это ультра-нацистский режим неонацистского содержания, где права человека практически ничего не значат. Ради политических побед Киев готов жертвовать жизнями рядовых граждан Украины. А процесс мобилизации украинских военнослужащих - это одно сплошное нарушение прав человека, людей тащат насильно. Противник приближается к 2 млн потерь со своей стороны по оценке западных институтов изучения войны. Люди для киевского режима - расходный материал", - сказал Михайлов.

Ранее в сети была опубликована серия видеосвидетельств очередных военных преступлений киевского режима. На видеозаписях украинские дроны уничтожили мирных жителей, которые пытались выйти к российским позициям возле Купянска.