В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали два человека

Обстрелы на регион продолжаются

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 6 ноября. /ТАСС/. Два мирных жителя ранены в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Ранены два мирных жителя", - говорится в сообщении.

По информации оперштаба, сотрудник одного из коммерческих предприятий получил ранение при атаке FPV-дрона в селе Червона Дибровка Шебекинского округа. Мужчине с баротравмой оказали помощь в городской больнице №2 Белгорода, госпитализация ему не потребовалась, пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение.

Как сообщили в оперштабе, еще один пострадавший 2 ноября в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа мужчина был госпитализирован в больницу №2 Белгорода. Ему диагностировали баротравму, медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.