Над регионами России сбили 14 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны над Брянской, Курской, Ростовской областями и Башкирией

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО с 12:00 до 17:00 мск сбили 14 украинских БПЛА над Брянской, Курской, Ростовской областями и Башкирией.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"6 ноября в период с 12:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА - над территорией Брянской области, пять БПЛА - над территорией Курской области, один БПЛА - над территорией Ростовской области и один БПЛА - над территорией Республики Башкортостан", - сообщили там.