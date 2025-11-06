Ударные дроны уничтожили украинский танк Т-72 в Харьковской области

Боевую задачу выполнили операторы беспилотников группировки войск "Запад"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Запад" уничтожили украинский танк Т-72 в районе села Нечволодовка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие разведывательного подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с помощью БПЛА выявили замаскированную позицию танка Т-72 в районе населенного пункта Нечволодовка Харьковской области. Выждав подходящий момент, операторы ударных БПЛА нанесли удары. Первым же точным попаданием танк был уничтожен, второй дрон не потребовался", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что объективный контроль уничтожения танка ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.