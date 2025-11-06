"Днепр" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Херсонской области

Боевую задачу выполнили артиллерийские подразделения группировки

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Артиллерийские подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили орудие ствольной артиллерии ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там рассказали, что выстрел из замаскированного орудия был обнаружен расчетом беспилотника Zala.

"Выявленные координаты были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. В считаные минуты артиллеристы открыли огонь и предельно точным выстрелом уничтожили артиллерийское орудие ВСУ с последующей детонацией боеприпасов.