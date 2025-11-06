Украинские военные добровольно сдались в плен в Красноармейске

Солдаты ВСУ оказались брошены командованием в окружении, уточнили в Минобороны России

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Украинские военные добровольно сдались в плен в Красноармейске в ДНР, так как оказались брошены командованием в окружении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие группировки войск "Центр" захватили военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, находившихся в окружение в Красноармейске Донецкой Народной Республики. Украинские боевики сдались российским военным добровольно, потому что оказались брошены своим командованием и не могли больше находиться под обстрелами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Из-за окружения подвоз провизии и боеприпасов не осуществлялся даже с помощью дронов и боевики голодали по 4-7 дней, питаясь тем, что найдут в подвалах, в которых укрывались. Пока [они] решались сдаться, их побратимы пробовали прорваться и после этой попытки на связь больше не выходили. Пленные рассказали, что в городе с каждым днем становится все больше раненых, но помощь им оказать невозможно, потому что нет медикаментов", - сообщили в военном ведомстве.

По словам украинского военного Геннадия Чернадчука, в плен он сдался от безысходности. "К своим обратно не пошел, бросили. Попали в окружение. Кругом лежат трехсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет. БК нету. <…> Где приходилось, там прятались. Некуда было деваться, все. В небе летают "птички". Ноги болят, некуда идти. Пошел сдаваться, шел в поле. Встретил ваших. Мы шли напротив. Спросили, куда я иду? Сдаваться. Забрали. Пацаны, иди сдавайтесь. Выжить можно здесь, а иначе никак. Страшно", - рассказал он.

В свою очередь пленный солдат ВСУ Юрий Довганюк считает, что сдача в плен была единственным способом выжить. "Взяли в окружение, ну, единственный способ [выжить] был сдаться, потому что страшно. Со всех сторон летит и арта, и "птички" летают. Ну, идти к своим - ну, они не поверят, допустим, что ты вышел. <…> По продовольствию не было ничего, да, не скидывали, потому что в окружении как-то, ну, доставки нету. По три дня не жрали, не пили. Ну, находили то, что было там, в соседних блиндажах, в посадках, где что найдем. <…> Либо сдаться, либо голодной смертью умереть, либо от мины. Ну, перспектива одна - лечь в землю", - добавил он.