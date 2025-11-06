Белгородскую область атаковали более 40 БПЛА ВСУ за сутки

БЕЛГОРОД, 6 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 40 беспилотников и выпустили более восьми боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Белгородском районе по поселку Октябрьский, селу Толоконное и хутору Церковный совершены атаки восьми беспилотников, из которых один подавлен. В поселке Октябрьский в результате атаки дрона на автомобиль погиб мирный житель", - написали в оперштабе, добавив, что в больницу обратилась женщина, получившая баротравму в результате детонации БПЛА 3 ноября, пострадавшей оказали помощь, лечение продолжит амбулаторно, также поврежден частный дом и один из объектов коммерческого предприятия.

По Алексеевскому округу ВСУ выпустили три беспилотника самолетного типа, по Борисовскому району - два БПЛА, повреждено здание предприятия, в Волоконовском районе при сбросе взрывного устройства с БПЛА повреждены две хозпостройки и летняя кухня. Краснояружский район атакован с помощью пяти беспилотников, Ракитянский район - одного БПЛА. Населенные пункты Шебекинского округа атакованы с помощью трех беспилотников и двух боеприпасов, повреждены частный дом, еще один частный дом сгорел.

По Грайворонскому округу ВСУ выпустили 20 БПЛА и семь боеприпасов, в результате атаки БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель. По информации оперштаба, он продолжает лечение амбулаторно. Также повреждения получили три частных дома.