"Малка" уничтожила пункт временной дислокации с живой силой ВСУ

Цель поразили с дистанции свыше 25 км

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки "Малка" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ с живой силой на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчет 203-мм самоходной артиллерийской установки большой мощности 2С7М "Малка" 120-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Центр" уничтожил здание со скоплением украинских боевиков на подступах к Красноармейску Донецкой Народной Республики в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что разведывательные подразделения выявили укрепленный район противника и укрывавщуюся внутри бетонного сооружения группу ВСУ. После получения координат расчет "Малки" выдвинулся на подготовленную позицию и выполнил серию прицельных выстрелов.

"С дистанции свыше 25 километров цель была успешно уничтожена", - отметили в Минобороны.