Кимаковский: солдат ВСУ, причастных к гибели гражданских, не будут щадить

Последние события, связанные с гибелью мирного населения в Харьковской области, глубоко затронули бойцов РФ, отметил советник главы ДНР

ДОНЕЦК, 6 ноября. /ТАСС/. Бойцы РФ не будут щадить солдат ВСУ, причастных к гибели гражданских в Харьковской области. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский со ссылкой на российских военнослужащих.

"Последние события, связанные с гибелью мирного населения в Харьковской области, глубоко затронули наших бойцов. Я с очень многими общался, и все говорят однозначно, что причастные к гибели мирного населения пощады могут не ждать. Независимо от того, оператор это БПЛА или обычный штурмовик", - сказал Кимаковский.

Ранее в сети появилось видео, на котором украинские дроны убивают нескольких мирных жителей. Сообщалось, что трагедия произошла в Купянске при попытке людей эвакуироваться на российскую сторону.