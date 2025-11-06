В Рыльске при ударе дрона пострадал мужчина

Пострадавшего доставили в больницу

КУРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Ранения бедра и живота получил 60-летний мужчина в Рыльском районе Курской области в результате удара дрона. Пострадавшего доставили в больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"В Рыльском районе от удара дрона пострадал 60-летний мужчина. В результате прилета по молоковозу мужчина получил осколочные ранения правого бедра и живота. Он доставлен в местную ЦРБ", - написал он.

Хинштейн также отметил, что в Рыльске фиксируется активизация украинских беспилотников. "Прошу жителей быть крайне бдительными и осторожными. Ваша безопасность - самое главное", - обратился к жителям глава региона.