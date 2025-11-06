Расчеты БПЛА уничтожили артиллерийскую установку ВСУ

Полученные в режиме реального времени кадры подтвердили поражение цели, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российские операторы беспилотников группировки "Север" уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там пояснили, что операторы разведывательных дронов вскрыли позицию самоходной артиллерийской установки формирований ВСУ на линии боевого соприкосновения.

"После анализа полученных разведданных было принято решение об оперативном огневом воздействии расчетами ударных FPV-дронов на оптоволокне. Кадры, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение выявленного вражеского орудия вместе с боекомплектом", - сообщили в ведомстве.