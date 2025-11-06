Расчеты ударных дронов ликвидировали пункты управления БПЛА ВСУ

Военнослужащие расчета также ликвидировали оборудование и живую силу противника, добавили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных дронов группировки войск "Центр" уничтожили замаскированные пункты управления беспилотной авиацией и личный состав формирований ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Операторы разведывательных дронов 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки "Центр" выявили замаскированные пункты управления БПЛА и живую силу формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что после передачи данных операторам ударных дронов самолетного типа "Молния-2", разведывательная группа продолжила наблюдение за противником. Военнослужащие расчета оперативно нанесли огневое поражение по указанным целям, уничтожив пункты управления беспилотной авиацией вместе с оборудованием и живой силой формирований ВСУ.