ТАСС: в Харьковской области ВС РФ уничтожили наемников ВСУ из Латинской Америки

Их тела и документы были найдены при зачистке блиндажа у Двуречанского, сообщили в силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российские военные ликвидировали в Харьковской области группу наемников из Бразилии и Колумбии, сообщили ТАСС в силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Согласно документам, предоставленным собеседником агентства, двое уничтоженных из Колумбии и один из Бразилии.

Тела и документы наемников были найдены при зачистке блиндажа у Двуречанского. Колумбийцев звали Джефферсон Уайлдман Чило Томбе и Ренато Уриана Уриана, а бразильца - Райссон Мендеш душ Сантуш.