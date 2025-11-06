ТАСС: в Харьковской области ВС РФ уничтожили наемников ВСУ из Латинской Америки
Редакция сайта ТАСС
08:48
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российские военные ликвидировали в Харьковской области группу наемников из Бразилии и Колумбии, сообщили ТАСС в силовых структурах.
Согласно документам, предоставленным собеседником агентства, двое уничтоженных из Колумбии и один из Бразилии.
Тела и документы наемников были найдены при зачистке блиндажа у Двуречанского. Колумбийцев звали Джефферсон Уайлдман Чило Томбе и Ренато Уриана Уриана, а бразильца - Райссон Мендеш душ Сантуш.