Операторы FPV-дронов уничтожили две самоходки ВСУ возле Константиновки

Речь о САУ М-109 "Паладин" и 2С1 "Гвоздика", уточнили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили две самоходные артиллерийские установки (САУ) ВСУ в районе Константиновки ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Воздушной разведкой наших войск в одной из лесополос в районе населенного пункта Константиновка была обнаружена САУ американского производства М-109 "Паладин". Позже, в этом же районе была выявлена еще одна самоходка ВСУ - 2С1 "Гвоздика". Координаты целей были оперативно переданы к поражению, а орудия противника уничтожены ударными FPV-дронами", - информировали в ведомстве.