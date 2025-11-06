Саперы ежедневно обезвреживают более 50 мин в Запорожской области

Зачастую им приходится работать под огнем ВСУ, отметили в Минобороны

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Инженеры Новороссийского горного соединения ВДВ уничтожают свыше 50 мин и взрывоопасных предметов ВСУ на каменском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Саперы Новороссийского горного соединения ВДВ ежедневно уничтожают и обезвреживают более 50 мин и взрывоопасных предметов противника в Запорожской области", - рассказали в ведомстве.

Там пояснили, что саперы шаг за шагом расчищают лесопосадки и дороги, разминируют оставленные ВСУ позиции и фортификационные сооружения. Нередко им приходится работать под огнем противника, отметили в министерстве.

Все найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы уничтожаются накладным зарядом, так как извлекать из земли и переносить боеприпас небезопасно. "За один день сапер может обезвредить до нескольких десятков неразорвавшихся боеприпасов", - заключили в Минобороны.