Мирошник: Зеленский пытается заманить украинцев в ВСУ "любыми коврижками"

Принятое Владимиром Зеленским на волне популизма решение открыть границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет вызвало нервозность у его европейских спонсоров, указал посол по особым поручениям МИД России

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский пытается любыми способами заманить разбегающуюся молодежь в Вооруженные силы Украины (ВСУ), где наблюдается острая нехватка пушечного мяса. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

3 ноября Минобороны Украины анонсировало введение по поручению Зеленского новой системы контрактов для военных на срок от одного года до пяти лет. По истечении контракта от двух до пяти лет обещают предоставить годовую отсрочку от мобилизации. Также планируется, что новые контракты будут включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание, расширение социального пакета.

Комментируя планы украинских властей, Мирошник объяснил, что принятое Зеленским на волне популизма решение открыть границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно стало серьезным ударом и вызвало нервозность у его европейских спонсоров. "Поэтому на сегодняшний день он вынужден выдумывать любые другие механизмы, чтобы закамуфлировать затягивание все нового и нового пушечного мяса в ряды вооруженных формирований Украины, где и так испытывается жесткий их недостаток. На сегодняшний день гарантировать, что по окончании контракта кто-то будет демобилизован, ни украинский режим, ни сам Зеленский не в состоянии. А попытаться заманить какими-то коврижками пытающуюся разбегаться украинскую молодежь они все-таки постараются", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что и мобилизация, и контракт с ВСУ - это билет в один конец, "который в лучшем случае может закончиться инвалидностью, а так - традиционно - просто утилизацией на поле боя".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с представителями военкоматов.