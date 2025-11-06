Группировка "Восток" уничтожила бронетехнику ВСУ в Запорожской области

Боевую задачу выполнили операторы ударных FPV-дронов группировки

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили бронированную технику ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" нанесли серию точных ударов по технике противника на запорожском направлении. В ходе боевой работы уничтожен бронеавтомобиль HMMWV американского производства и боевая бронированная машина, пораженная в движении", - информировали в ведомстве.

Кроме того, расчеты разведывательных беспилотников выявили замаскированные позиции двух танков ВСУ, укрытых в лесополосах. После уточнения координат оба танка были уничтожены серией прямых попаданий дронов-камикадзе.