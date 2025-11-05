Командир Лаврик: в течение недели Купянск будет освобожден

Он добавил, что настроение у военнослужащих ВС РФ боевое

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Бойцы группировки "Запад" в течение ближайшей недели полностью освободят Купянск. Об этом заявил командир штурмового отряда 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии группировки "Запад" с позывным Лаврик.

"Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден. Настроение боевое, задачу выполним", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.

Ранее Владимир Зеленский на встрече с журналистами заявил, что в Купянске ВСУ якобы проводят "зачистку" оставшихся "до 60 русских". В Минобороны России в ответ на это заявляли, что это может свидетельствовать только о двух вещах. Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью, слушая лживые доклады главкома ВСУ Александра Сырского. Либо, напротив, понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске. Поэтому ценой бесславной гибели в "котлах" тысяч украинских военнослужащих, пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров, чтобы продолжать наживаться за счет выделяемых на войну с Россией финансовых средств европейских налогоплательщиков.