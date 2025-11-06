Силовики РФ: родные украинских солдат относятся к командованию ВСУ негативно

В российских силовых структурах добавили, что солдаты ВС Украины могут сдаться в плен в Херсонской области только через чат-боты, так как на островах нет связи

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Матери и жены украинских военнослужащих с херсонского направления не говорят ничего положительного о командовании ВСУ во время общения с военными ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Мы пишем в открытые или закрытые чаты, где есть родственники пропавших без вести военнослужащих ВСУ, либо воюющих сейчас на фронте с просьбами повлиять на своих близких, иначе они просто рискуют с ними расстаться уже навсегда. Тут тоже много откликов, передают наши контакты близким, а мы дальше продолжаем с ними работать. Кроме того, очень много запросов по пленным и пропавшим без вести. Еще ни одна мать или жена, с которыми приходилось и приходится общаться, не сказала что-то положительное о командовании, в котором проходил службу ее родственник. Резко негативное отношение из-за полной бездеятельности", - рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что солдаты ВСУ могут сдаться в плен в Херсонской области только при помощи чат-ботов. "Это связано с тем, что на островах связи нет. Есть только в городе, но с перебоями", - уточнил представитель силовых структур.

В конце октября ТАСС сообщал, что пророссийское движение "Херсонское сопротивление" в Херсоне объявило о создании кадрового резерва для восстановления города после его освобождения Вооруженными силами РФ.