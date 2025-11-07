Боец Азаматов вывел из-под огня "Урал" с тяжелоранеными военными

Спасая сослуживцев, сержант сам получил ранение, рассказали в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сержант Ильдар Азаматов получил ранение, когда вывозил на "Урале" тяжелораненых российских военных, но смог вывезти машину из-под обстрела и спасти сослуживцев, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"При эвакуации тяжелораненых военнослужащих в ближайший военный госпиталь сержант Азаматов, находясь за рулем бортового автомобиля "Урал" с эвакуационной группой, попал под минометный обстрел. Получив ранение, сержант Азаматов, несмотря на свое состояние, продемонстрировал выдающуюся сдержанность и выносливость. Быстро сориентировавшись, он увел автомобиль из-под вражеского огня и продолжил эвакуацию, благополучно завершив поставленную задачу", - говорится в сообщении.

Раненые были доставлены в военный госпиталь, что позволило избежать потерь.

Также в министерстве рассказали о ефрейторе Геннадии Строкове, служащем на должности стрелка в стрелковой роте.

В ходе штурма позиций ВСУ ефрейтор первым под огнем противника пересек открытую местность, подавил несколько огневых точек, прикрывал товарищей и координировал их продвижение. Вместе с ними он прорвался к позициям ВСУ. Строков уничтожил двух украинских военных и отразил несколько контратак. Также ефрейтор оказал первую помощь раненому товарищу и организовал его эвакуацию.