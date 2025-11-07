Марочко: ВСУ контролируют около 10% Волчанска

Военный эксперт предположил, что на следующей неделе Минобороны России сообщит об освобождении города, к этому есть предпосылки

ЛУГАНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Всего лишь порядка 10% Волчанска Харьковской области остаются под контролем Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо населенного пункта Волчанска: за истекшую неделю наши парни проделали очень серьезную результативную работу, которая привела к тому, что уже порядка 10% осталось освободить данного населенного пункта", - сказал он.

Марочко уточнил, что упомянутые 10% территории Волчанска, которые еще не контролируют ВС РФ, - это "серая зона, где противник полностью не контролирует свои бывшие позиции". "Есть предпосылки к тому, что на следующей неделе наши парни продолжат выполнение задач: юго-восточные окраины Волчанска будут зачищены и Министерство обороны РФ заявит о его освобождении", - предположил военный эксперт.

В среду Марочко сообщал, что всего несколько улиц Волчанска остаются под контролем ВСУ, Киев контролировал около 20% города.