Замкомандира Перфил: ВСУ в Успеновке оставили иностранное оружие

В частности, российские бойцы обнаружили пулемет американского производства "Браунинг-2" и чешские штурмовые автоматы, рассказал военнослужащий

ДОНЕЦК, 8 ноября. /ТАСС/. Пулеметы американского и автоматы чешского производства были оставлены частями ВСУ в населенном пункте Успеновка в Запорожской области, рассказал ТАСС замкомандира взвода 218-го гвардейского танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Перфил.

"Перед населенным пунктом у них были установлены пулеметные опорники. Американского производства "Браунинг-2" (пулемет M2 калибра 12,7 мм - прим. ТАСС), также использовали чешские штурмовые автоматы. Все это теперь в наших трофеях", - сказал он.

Кроме того, на подступах к населенному пункту у ВСУ были укрепленные бетоном и деревом блиндажи. По данным замкомандира, для вскрытия обороны на этом участке фронта ВС РФ использовали дроны и артиллерию.

Минобороны 7 ноября сообщило об освобождении населенного пункта Успеновка в Запорожской области.