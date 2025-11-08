Марочко: ВСУ попали в огневой карман под Северском ДНР

Очень активные бои идут у Звановки, подчеркнул эксперт

ЛУГАНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие взяли в огневой мешок подразделения Вооруженных сил Украины у Северска в районе соседней Звановки Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Если мы говорим о Северске, по моей информации, идут очень активные боевые действия в районе населенного пункта Звановка. Там есть огневой карман для украинской группировки. Наши военнослужащие замыкают горловину котла", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что как только российские бойцы замкнут горловину котла у Звановки, "можно говорить, что мы полноценно подошли к южным окраинам Северска". "Когда есть еще та группировка украинских боевиков, которая не зачищена, и украинские боевики могут ударить по флангам - нельзя проводить полномасштабные мероприятия на данном направлении, поскольку это чревато повышенными потерями среди наших военнослужащих", - уточнил военный эксперт.

5 ноября Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие наносят удары по дислоцированным в Северске подразделениям ВСУ сразу с трех направлений, на севере города силы РФ давят на противника на фронте шириной в 7 км.