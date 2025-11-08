ТАСС: ВСУ безуспешно пытаются вернуть территории в Сумской области

Для этого противник использует дроны и ствольную артиллерию, большую часть из которых уничтожает группировка "Север", рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Командование ВСУ в Сумской области безуспешно пытается вернуть под контроль утраченные территории. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Сумской области командование ВСУ пытается использовать все имеющиеся средства для возращения под свой контроль утраченных территорий. Помимо большого количества БПЛА, сосредоточено значительное количество ствольной артиллерии различных типов и калибров, большинство из них уничтожается расчетами FPV-дронов "Севера", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что за сутки в Сумской области комплексным огневым поражением сорвана одна попытка выдвижения штурмовой группы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в районе Андреевки.